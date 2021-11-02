У Києві не поділили дорогу два BMW і Fiat (відео)

Через ДТП рух проспектом Правди ускладнено

У вівторок, 2 листопада, на проспекті Правди в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилася поблизу автозаправної станції БРСМ.

У ДТП потрапили два автомобілі марки BMW і Fiat. В одного авто BMW відірвано колесо.

За попередніми даними, серйозних травм ніхто з учасників ДТП не отримав.

Через ДТП рух транспорту у бік вулиці Вишгородської заблоковано. Машини об’їжджають місце аварії по зустрічній смузі.

Причини автопригоди уточнюються.

Як повідомлялося, 1 листопада пізно ввечері на перехресті вулиць Київська та Святошинська у Вишневому сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового авто Renault намагався проскочити перед маршруткою, але врізався в неї. Кермувальник легковика загинув на місці ДТП.