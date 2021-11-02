  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві не поділили дорогу два BMW і Fiat (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Машини змушені об&rsquo;їжджати місце аварії по зустрічній смузі - У Києві не поділили дорогу два BMW і Fiat (відео)

    Машини змушені об’їжджати місце аварії по зустрічній смузі

    Фото: скріншот із відео

    Через ДТП рух проспектом Правди ускладнено

    У вівторок, 2 листопада, на проспекті Правди в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилася поблизу автозаправної станції БРСМ.

    У ДТП потрапили два автомобілі марки BMW і Fiat. В одного авто BMW відірвано колесо.

    За попередніми даними, серйозних травм ніхто з учасників ДТП не отримав.

    Через ДТП рух транспорту у бік вулиці Вишгородської заблоковано. Машини об’їжджають місце аварії по зустрічній смузі.

    Причини автопригоди уточнюються.

    Як повідомлялося, 1 листопада пізно ввечері на перехресті вулиць Київська та Святошинська у Вишневому сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового авто Renault намагався проскочити перед маршруткою, але врізався в неї. Кермувальник легковика загинув на місці ДТП.

    Теги: ДТП Київ дороги водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві не поділили дорогу два BMW і Fiat (відео)