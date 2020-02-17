П’яний водій тікав від поліції і застряг у паркані (фото)



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Водій спробував утекти, проїхавши через паркан, але застряг і зупинився Фото: Патрульна поліція Києва

Перевірка на рівень алкоголю показала 1,62 проміле

У Києві екіпажі патрульної поліції затримали водія автомобіля Geely, який тікав від автопатруля у столичній області.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, вночі 16 лютого екіпажі патрульної поліції, які обслуговують Оболонський район, отримали орієнтування від колег з Київської області. Білий автомобіль Geely не зупинявся на вимогу інспекторів та почав утікати, тож автопатрулі негайно почали відпрацьовувати територію.

Екіпажі столичної патрульної поліції виявили вказаний автомобіль в районі площі Тараса Шевченка, при цьому його кермувальник так само не зупинявся на їхню вимогу, крім цього рухався на заборонні сигнали та знаки.

Завдяки роботі екіпажів, водія було заблоковано у дворовій території, де він спробував утекти, проїхавши через паркан, але застряг і зупинився.

У водія були явні ознаки алкогольного сп’яніння, за його згодою огляд на стан сп’яніння було проведено на місці, результат — 1,62 проміле.

Патрульні склали на водія протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп'яніння) та протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.