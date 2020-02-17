У Дніпрі в ДТП загинув популярний ведучий



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Ведучий Олександр Усачов загинув в ніч на 17 лютого

Жертвою аварії став Олександр Усачов - ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі

Стало відомо про те, хто загинув в автокатастрофі на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Жертвою аварії став Олександр Усачов - популярний ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі. Йому було 30 років.

У мережі знайомі та друзі загиблого поширюють інформацію про трагедію і висловлюють співчуття близьким. Лише в січні Олександр відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят.

У ДТП також постраждала дочка ведучого. Її у важкому стані відвезли в лікарню.

Як повідомляв «Главком», вночі в Дніпрі водій авто збив трьох людей, тікаючи від поліції. Нагадаємо, Олександра, його дочку і ще одного перехожого збив водій Audi, який тікав від погоні. Пізніше з'ясувалося, що порушник і ще один чоловік викрали людину, з якою і їхали в машині.