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    У Дніпрі в ДТП загинув популярний ведучий

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    Ведучий&nbsp;Олександр Усачов загинув в ніч на 17 лютого - У Дніпрі в ДТП загинув популярний ведучий
    Ведучий Олександр Усачов загинув в ніч на 17 лютого

    Жертвою аварії став Олександр Усачов - ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі

    Стало відомо про те, хто загинув в автокатастрофі на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Жертвою аварії став Олександр Усачов - популярний ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі. Йому було 30 років.

    У мережі знайомі та друзі загиблого поширюють інформацію про трагедію і висловлюють співчуття близьким. Лише в січні Олександр відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят. 

    У ДТП також постраждала дочка ведучого. Її у важкому стані відвезли в лікарню.

    Як повідомляв «Главком», вночі в Дніпрі водій авто збив трьох людей, тікаючи від поліції. Нагадаємо, Олександра, його дочку і ще одного перехожого збив водій Audi, який тікав від погоні. Пізніше з'ясувалося, що порушник і ще один чоловік викрали людину, з якою і їхали в машині. 

    ДТП Дніпро смерть водій порушник
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