У Дніпрі в ДТП загинув популярний ведучий
Жертвою аварії став Олександр Усачов - ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі
Стало відомо про те, хто загинув в автокатастрофі на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Жертвою аварії став Олександр Усачов - популярний ведучий свят та організатор заходів в Дніпрі. Йому було 30 років.
У мережі знайомі та друзі загиблого поширюють інформацію про трагедію і висловлюють співчуття близьким. Лише в січні Олександр відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят.
У ДТП також постраждала дочка ведучого. Її у важкому стані відвезли в лікарню.
Як повідомляв «Главком», вночі в Дніпрі водій авто збив трьох людей, тікаючи від поліції. Нагадаємо, Олександра, його дочку і ще одного перехожого збив водій Audi, який тікав від погоні. Пізніше з'ясувалося, що порушник і ще один чоловік викрали людину, з якою і їхали в машині.