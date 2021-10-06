П’яний водій з пляшкою горілки в салоні протаранив авто та втік з місця ДТП (фото)

В автівці Nissan виявили відкриту пляшку горілки

На перехресті вулиць Бальзака та Архітектора Ніколаєва в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Попередньо, автомобіль Nissan повертав ліворуч, зустрічний легковик у лівому ряду вирішив його пропустити. У цей час у правій смузі рухався Hyundai, водій якого не бачив маневру Nissan. Сталося зіткнення.

У ДТП обійшлося без травмованих, однак у водія Nissan побачили ознаки алкогольного сп'яніння. За кілька хвилин той зник з місця пригоди, залишивши свою автівку.

У салоні знаходиться відкрита пляшка горілки.

На місці працювали слідчі.

Нагадаємо, у липні цього року суддя Деснянського райсуду Світлана Колегаєва потрапила у ДТП на вулиці Прирічній, 27. Вона на автівці Audi вилетіла на тротуар, ледь не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп.

ЗМІ повідомляли, що водійка була з ознаками алкогольного сп'яніння.

4 жовтня Оболонський районний суд Києва визнав суддю Колегаєву винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці внаслідок ДТП. Суд ухвалив стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень.