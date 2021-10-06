Без вироку на волю вийшов «смотрящий» за Лук'янівським СІЗО, що насмерть збив 10-річну дівчинку

26-річному Кирилу Островському не продовжили запобіжний захід через те, що суддя по його справі пішла у відпустку

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У ніч з понеділка на вівторок, 5 жовтня 2021 року, після спливу строку раніше визначеного судом запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою, стіни Київського СІЗО №13 залишив 26-річний Кирило Островський, якого ЗМІ від листопада 2019 року називали так званим «смотрящим» за тюрмою №1 в Україні.

У 2018 році автомобіль Hummer на смерть збив дитину на бульварі Лесі Українки. Водій, не намагаючись надати допомогу постраждалій, зняв номерні знаки та втік з місця ДТП.

Крім того, він відмовлявся проходити тест на стан сп’яніння та протрапив у ще декілька скандалів вже після ДТП. За інформацією спільности «Київ оперативний», Печерський суд відпустив Островського з СІЗО та не продовжив арешт.

«Клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді арешту суд почав розглядати ще в п’ятницю із двома адвокатами, продовжив у понеділок вже із п’ятьма», – заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі.

За словами речниці відомства Надії Максимець, зазвичай обвинувачений брав участь у судових засіданнях по відеозв'язку, але цього разу захотів, щоб йому особисто вручили клопотання про продовження запобіжного заходу. Також захист клопотав про відвід судді.

Відвід судді Христини Констянтинової розглянула її колега Тетяна Ільєва, відмовивши в задоволенні клопотання адвокатів.

Як розповіла Максимець, потім юридична суперечка продовжилася 4 жовтня, захисники обвинуваченого стали «бомбардувати» суд клопотаннями про відвід прокурора, секретаря засідання і повторно судді Констянтинової. У зв'язку із завершенням робочого часу суддя не поставила справу на автоперерозподіл. Як наслідок, продовження арешту Островському «зависло в повітрі» і його випустили. Констянтинова ж відразу пішла у відпустку.

«Знаючи, що вночі завершується строк арешту обвинуваченого, захист заявив під час засідання про відвід його учасникам: секретарю, прокурору і повторно судді, який має розглянути інший суддя. Сама ж суддя сьогодні, 5 жовтня, пішла у відпустку, а отже продовжити це засідання, навіть у разі відмови у її відводі, можливо буде лише після виходу судді з відпустки або після нового розподілу», – повідомила Надія Максимець в коментарі.

Нагадаємо, водій автомобіля Hummer збив неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Після наїзду водій іномарки зник з місця пригоди.

Проте водія вдалося затримати. Під час затримання хлопець пручався і кричав, що з ним поводяться несправедливо. За словами поліції, перших ознак алкогольного сп'яніння у водія немає.

Водієм Hummer виявився колишній боксер, а нині директор, власник та інвестор фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.

Враховуючи наміри водія тікати від правоохоронців, через кілька днів після трагедії Шевченківський райсуд Києва обрав Островському запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без права внесення застави. З того часу судді постійно продовжували час перебування винуватця ДТП у слідчому ізоляторі.