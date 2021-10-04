Суддя, яка влаштувала п’яну ДТП в Києві, отримала штраф у 850 грн

Суд визнав водійку винною в пошкодженні вулиці внаслідок ДТП

4 жовтня Оболонський районний суд Києва визнав суддю Деснянського райсуду Світлану Колегаєву винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці внаслідок ДТП. Таке рішення ухвалив суддя Сергій Родіонов, повідомляє Watchers.

Нагадаємо, суддя Колегаєва потрапила у ДТП на вулиці Прирічній, 27 21 липня цього року. Вона на автівці Audi вилетіла на тротуар, ледь не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп.

Повідомлялося, що водійка була з ознаками алкогольного сп'яніння.

Екіпаж, який прибув на виклик, запропонував водійці пройти швидкий тест «драгером» на місці, але та відмовилася, натомість побажавши пройти процедуру освідування у лікаря-нарколога.

Патрульні склали на водійку протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд та іншого майна).

Автомобіль врізався у стовп Фото: zupynylosia/ Facebook

До Оболонського суду 4 жовтня прийшла лише адвокатка Колегаєвої. Винуватиця ДТП скерувала на адресу суду заяву, в якій просила проводити розгляд без неї.

Захисниця Колегаєвої на судовому засіданні просила призначити судово-технічну експертизу, на розгляд якої поставити питання стосовно того, чи були в авто її підзахисної несправності. Адвокатка просила також витребувати у поліції відео з бодікамер поліцейських, які виїздили на місце ДТП. Суд відмовив як у проведенні експертизи, так і у витребуванні відеозаписів, вважаючи такі клопотання затягуванням розгляду.

У своїх письмових поясненнях Колегаєва заявляла, що не порушувала правил дорожнього руху. Буцімто саме у автомобілі виникли певні технічні несправності, які і призвели до ДТП.

Суд ухвалив визнати суддю Світлану Колегаєву винною за статтею 124 КУпАП і стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень.

Адвокатка Колегаєвої сказала, що буде оскаржувати це рішення суду.

Світлана Колегаєва – чинна суддя Деснянського суду Києва. Вона відома тим, що під час Революції Гідності обирала запобіжні заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО.