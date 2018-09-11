Кияни будуть з гарячою водою: Київрада вирішила спір з «Нафтогазом»



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Йдеться про відповідальність за газовий борг, що має джерела для компенсації

Гаряче водопостачання у домівки киян буде відновлене. На цьому наголосив мер Києва Віталій Кличко за результатами позачергової сесії Київради.

«Сьогодні на позачерговій сесії ми ухвалили надзвичайно важливе рішення, яке є вирішальним кроком для врегулювання питання заборгованості за спожитий газ. І - відповідно - для укладення угоди з НАК «Нафтогаз України» та відновлення постачання газу Києву. А значить, і енерго- і теплопостачання», - сказав мер.

Він також додав, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

Кличко зазначив, що в порівнянні з травнем, сьогодні йдеться тільки про відповідальність за борг, що має джерела для компенсації. А також - про списання всіх штрафів.

«Це результат інтенсивної роботи в судах та переговорів на всіх рівнях, включаючи уряд України, президента. Ми відстоюємо інтереси громади», - сказав мер столиці.

«І бюджетний комітет парламенту розглянув це питання. І уряд ухвалив рішення, щоб нарешті врегулювати ситуацію і повернути газопостачання столиці. Залишалося рішення Київради, і ми його сьогодні ухвалили!» - заявив після голосування Кличко.

Відповідне рішення підтримали 76 депутатів Київради.

Нагадаємо, на засіданні 5 вересня мер столиці Віталій Кличко закликав ухвалити рішення, пов’язане із газопостачанням столиці і поверненням гарячої води в домівки киян.

4 вересня на черговому засіданні Апеляційний суд відхилив скаргу щодо визначення КП «Київтеплоенерго» правонаступником газового боргу ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України».