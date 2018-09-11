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    Кияни будуть з гарячою водою: Київрада вирішила спір з «Нафтогазом»

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    Кияни будуть з гарячою водою: Київрада вирішила спір з «Нафтогазом»

    Йдеться про відповідальність за газовий борг, що має джерела для компенсації

    Гаряче водопостачання у домівки киян буде відновлене. На цьому наголосив мер Києва Віталій Кличко за результатами позачергової сесії Київради.

    «Сьогодні на позачерговій сесії ми ухвалили надзвичайно важливе рішення, яке є вирішальним кроком для врегулювання питання заборгованості за спожитий газ. І - відповідно - для укладення угоди з НАК «Нафтогаз України» та відновлення постачання газу Києву. А значить, і енерго- і теплопостачання», - сказав мер.

    Він також додав, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

    Кличко зазначив, що в порівнянні з травнем, сьогодні йдеться тільки про відповідальність за борг, що має джерела для компенсації. А також - про списання всіх штрафів.

    «Це результат інтенсивної роботи в судах та переговорів на всіх рівнях, включаючи уряд України, президента. Ми відстоюємо інтереси громади», - сказав мер столиці.

    «І бюджетний комітет парламенту розглянув це питання. І уряд ухвалив рішення, щоб нарешті врегулювати ситуацію і повернути газопостачання столиці. Залишалося рішення Київради, і ми його сьогодні ухвалили!» - заявив після голосування Кличко.

    Відповідне рішення підтримали 76 депутатів Київради.

    Нагадаємо, на засіданні 5 вересня мер столиці Віталій Кличко закликав ухвалити рішення, пов’язане із газопостачанням столиці і поверненням гарячої води в домівки киян.

    4 вересня на черговому засіданні Апеляційний суд відхилив скаргу щодо визначення КП «Київтеплоенерго» правонаступником газового боргу ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

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