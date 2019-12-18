Реконструкція Київського зоопарку триває: що буде зроблено наступного року



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На сьогодні у Київському зоопарку вже облаштовані три озера

У 2020 році розпочнеться третя черга реконструкції зоопарку

Роботи з реконструкції Київського зоопарку продовжаться і наступного року. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

Він зазначив, що серед запланованих робіт – завершення приматника на 7 тисяч кв. м та створення максимально природних умов для утримання тварин, з відкритими просторами та куточками для усамітнення і відпочинку мавп.

У приміщеннях нової вхідної групи на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної буде встановлене сучасне інженерне обладнання. Також поблизу входу розмістяться заклади харчування та океанаріум.

У 2020 році розпочнуться роботи з третьої черги реконструкції зоопарку. Вони передбачають облаштування господарської та наукової частин, будівництва паркінгу та другої вхідної групи в зоопарк з боку вулиці Зоологічної.

«Реконструкція Київського зоопарку враховує потреби тварин та орієнтована на підвищені очікування відвідувачів, – зазначив Непоп. – З одного боку ми створюємо простір для тварин, який не завдає їм зайвого стресу і дає можливість розвиватися в умовах, наближених до природних. З іншого боку, ми розуміємо, що Київський зоопарк розташований в центрі міста, і його щодня відвідують тисячі людей. Про них також потрібно подбати. Зокрема, про безбар’єрний доступ для маломобільних відвідувачів. Усі ці потреби враховує проект реконструкції».

На сьогодні у Київському зоопарку вже облаштовані три озера з сучасною кількарівневою системою очищення – декоративне з «садом каменів», коропове з альтанкою в японському стилі та пеліканове озеро з будівлею для зимування птахів. Завершуються роботи в універсальному вольєрі неподалік входу. Проведена реконструкція амфітеатру. Також проводяться інтенсивні роботи з будівництва нової вхідної групи.

Як повідомлялося, планується, що реконструкція зоопарку триватиме загалом близько чотирьох років.