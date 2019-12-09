До Африки відправили п'ятьох українських левів



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Леви з України вирушають до Африки Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

Леви переїдуть з тісних кліток зоопарку до африканського заповідника

П'ятьох левів з бердянського зоопарку «Сафарі» відправили в притулок для хижаків Love Lions Alive, що у Південній Африці.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

«Власники зоопарку звернулись до Благодійного фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні», яка здійснює порятунок диких тварин з цирків та приватних зоопарків, з проханням передати тварин до Африки. І нарешті тварини вирушили на волю», — зазначили в міністерстві.

До Африки переслали чотирьох самиць та одного самця. Тепер вони житимуть на території площею 25 гектарів. Перевезли тварин безоплатно.

До слова, у вересні суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у виступах.

Наприкінці листопада міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків із тваринами.

У жовтні міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Україна якнайшвидше має стати державою, в якій не буде цирків із тваринами.