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    Новини

    До Африки відправили п'ятьох українських левів

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    Леви з України вирушають до Африки&nbsp; - До Африки відправили п'ятьох українських левів
    Леви з України вирушають до Африки 
    Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

    Леви переїдуть з тісних кліток зоопарку до африканського заповідника

    П'ятьох левів з бердянського зоопарку «Сафарі» відправили в притулок для хижаків Love Lions Alive, що у Південній Африці.

    Про це повідомили в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

    «Власники зоопарку звернулись до Благодійного фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні», яка здійснює порятунок диких тварин з цирків та приватних зоопарків, з проханням передати тварин до Африки. І нарешті тварини вирушили на волю», — зазначили в міністерстві.

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    До Африки відправили п'ятьох українських левів
    До Африки відправили п'ятьох українських левів
    До Африки відправили п'ятьох українських левів

    До Африки переслали чотирьох самиць та одного самця. Тепер вони житимуть на території площею 25 гектарів. Перевезли тварин безоплатно.

    До слова, у вересні суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у виступах.

    Наприкінці листопада міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків із тваринами.

    У жовтні міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Україна якнайшвидше має стати державою, в якій не буде цирків із тваринами.

    зоопарк тварини Африка притулок
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