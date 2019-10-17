Обурений бабак проти хитрої лисиці. Найкраще фото дикої природи за 2019 рік



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Лисиця вдала, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнулася в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу Yongqing Bao / Wildlife Photographer of the Year

Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню

Переможцем щорічного конкурсу на краще фото дикої природи став Юнцин Бао з Китаю, який зняв напад тибетської лисиці на бабака.

Зголоднілий після зимової сплячки бабак, як розповів фотограф, вийшов на поверхню. Побачивши лисицю, він подав сигнал тривоги родичам.

Хижак вдав, що не бачить і не чує бабака, але потім різко метнувся в його сторону - цей момент і вдалося зняти фотографу. Бабак став здобиччю лисиці.

«Це - природа», - прокоментував подію Юнцин Бао.

До слова, Черкаський міський зоологічний парк змінить свою назву на Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

За затвердження договору про надання спонсорської підтримки між Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «Рошен», комунальним підприємством «Черкаський міський зоологічний парк» та Черкаською міською радою та затвердження Статуту комунального підприємства «Черкаський міський зоологічний парк» в новій редакції» проголосували місцеві депутати на сесії 8 жовтня.

Згідно з договором, зоопарк матиме назву «Комунальна організація «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен», натомість компанія вкладе у заклад 300 млн грн.

Джерело: Медуза