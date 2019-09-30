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    Кличко показав, як споруджують новий вхід у зоопарк (відео)

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    Із проспекту Перемоги вже добре видно 15-метрового жирафа - Кличко показав, як споруджують новий вхід у зоопарк (відео)
    Із проспекту Перемоги вже добре видно 15-метрового жирафа

    Фасади будівель на вході у зоопарк ввечері та вночі красиво підсвічуватимуться

    У столичному зоопарку тривають масштабні роботи з реконструкції. Там наразі споруджують новий вхід, завершують роботи з облаштування універсального вольєру для тварин та птахів, будують новий приматник. Відео змін в зоопарку мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Роботи з реконструкції столичного зоопарку тривають. І з проспекту Перемоги вже добре видно не тільки 15-метрового жирафа, а й будівлі нового входу та дерев’яний навіс, який монтують між ними. Це, за словами фахівців, - унікальна та перша в Україні конструкція таких масштабів», - зазначив у дописі до відео мер Києва. 

    За його словами, новий вхід у столичний зоопарк буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. 

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    У приміщеннях вхідної групи завершують оздоблювальні роботи, всі зовнішні мережі вже проклали та змонтували.

    В одноповерховій будівлі, що праворуч від нового входу, розмістять каси, інформаційний центр, громадські вбиральні, медпункт. Роботи там виконані на 90%. У двоповерховій будівлі планують облаштувати океанаріум, що буде встановлений за кошти інвесторів, та фудкорти.

    Після завершення робіт з монтажу навісу, новий вхід вимостять тротуарною плиткою та здійснять благоустрій території навколо. А ще фасади будівель на вході ввечері та вночі красиво підсвічуватимуться. 

    «Окрім яскравого жирафа, відвідувачів на новому вході зустрічатимуть і відомі скульптури «Зубр» та «Леви» - замість старих виготовляють нових звірів. Наразі завершують роботи і в універсальному вольєрі для тварин та птахів – його здадуть в експлуатацію та заселять цього року. Також у зоопарку будують новий приматник. Він буде готовий вже наступного року», - розповів Кличко. 

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    Віталій Кличко Київ будівництво зоопарк реконструкція
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