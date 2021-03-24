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    Рекордна смертність від вірусу зафіксована у Києві за добу

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    Рекордна смертність від вірусу зафіксована у Києві за добу

    Також у лікарнях столиці найбільше госпіталізацій з початку пандемії

    За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли 49 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

    «Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. Померли 49 людей. – Це найбільше смертей за добу від початку пандемії. Усього за період пандемії в столиці 3163 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 155 336», - повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 731 жінка віком від 18 до 92 років і 42 дівчинки від одного до 17 років. А також 482 чоловіки віком від 18 до 99 років і 45 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 32 медики.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 137 пацієнтів. А також - 390 хворих – з підозрою на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    «Переконаний що завдання в цей складний період не доспустити збоїв у життєзабезпеченні міста», – сказав Київський міський голова.

    Одужали за добу в Києві 333 людини. Усього коронавірус подолали 103 122 мешканці столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 235, Деснянському та Оболонському – по 187 та в Дніпровському районі - 184 випадки», - зазначив Віталій Кличко.

    Також стало відомо, що у столиці протягом попередньої доби виявили 1050 нових хворих на коронавірус. Померло 32 особи.

    Теги: Віталій Кличко мер карантин жінка коронавірус
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