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    Кличко розповів, де у Києві можна зробити ІФА-тести

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    Кличко розповів, де у Києві можна зробити ІФА-тести

    ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби

    Сьогодні в Києві ІФА-тестування можуть робити 12 закладів охорони здоров’я. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

    За його словами, ІФА-тестування потрібне для вчасного виявлення захворювання на COVID-19 та упередження передачі інфекції.

    «Саме ІФА-тести визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити хоча б раз  на місяць. Чому їх слід робити працівникам торгівлі і закладів громадського харчування?  Бо ці заклади, що відновили свою роботу в рамках послаблення обмежень, є місцями підвищеної небезпеки. І у випадку захворювання хоча б одного співробітника, може статися спалах захворювання. Тому потрібно діяти на упередження», - наголосив Кличко.

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    За його словам, ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби. Роблять такі тести швидко. І можна оперативно виявити чи людина вже хворіла чи може бути інфікована на даний момент.

    «Але, підкреслю, для остаточного встановлення діагнозу потрібен результат ПЛР-тесту. – Його в медзакладах міста роблять безкоштовно, - сказав мер. - Сьогодні в Києві ІФА-тестування можуть робити 12 закладів охорони здоров’я. І міська влада розглядає варіанти розширення таких можливостей. Хочу зазначити, що ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Це - невеликі кошти задля збереження здоров’я і життя людей, задля безпечної роботи бізнесу. Бо і підприємці також мають піклуватися про своїх співробітників і клієнтів», - зазначив Віталій Кличко.

    Джерело: kiev.klichko.org

    Віталій Кличко мер коронавірус
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