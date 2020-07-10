Коронавірус у Києві: 118 нових хворих за добу, найбільше — у Дніпровському районі графіка



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До лікарень було госпіталізовано 17 осіб з коронавірусом

У столиці на коронавірус вже захворіло майже 6 тисяч осіб

За минулу добу в Києві зафіксували 118 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі і у чотирьох медиків.

Про це в ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.





Всього в Києві захворювання діагностували у 5990 осіб.

Серед нових заражених: 61 жінка у віці від 19 до 93 років. І чотири дівчинки - від одного року до шести. 48 чоловіків у віці від 18 до 84 років. І п'ятеро хлопчиків - від 6 до 14 років.

У медзаклади столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 24, Святошинському - 17, в Дарницькому районі - 16 випадків

Видужало за минулу добу 71 особа. Всього коронавірус подолали 2033 жителя Києва.