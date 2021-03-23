Стрибок захворюваності у Києві: протягом доби виявлено 1050 нових хворих

До лікарень столиці госпіталізували 528 пацієнтів

Показник минулої доби втричі перевищив попередній

У столиці протягом минулої доби виявили 1050 нових хворих на коронавірус. Померло 32 особи. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Плюс 1050 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці (загалом 154 036). Померли 132 особи (загалом 3114 летальних випадків)», – написав Київський міський голова.

Зокрема захворіло:

584 жінки віком від 18 до 91 року;

408 чоловіків віком від 18 до 88 років;

27 дівчаток від 1 до 17 років;

31 хлопчик від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 528 пацієнтів. Одужали минулої доби 845 хворих. Загалом коронавірус подолали 102 789 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148).

Нагадаємо, що протягом попередньої доби у столиці було виявлено 349 нових хворих на коронавірус, померло 20 осіб.