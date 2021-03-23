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    Стрибок захворюваності у Києві: протягом доби виявлено 1050 нових хворих

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    До лікарень столиці госпіталізували 528 пацієнтів - Стрибок захворюваності у Києві: протягом доби виявлено 1050 нових хворих
    До лікарень столиці госпіталізували 528 пацієнтів
    Ілюстративне фото

    Показник минулої доби втричі перевищив попередній

    У столиці протягом минулої доби виявили 1050 нових хворих на коронавірус. Померло 32 особи. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Плюс 1050 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці (загалом 154 036). Померли 132 особи (загалом 3114 летальних випадків)», – написав Київський міський голова.

    Зокрема захворіло:

    • 584 жінки віком від 18 до 91 року;

    • 408 чоловіків віком від 18 до 88 років;

    • 27 дівчаток від 1 до 17 років;

    • 31 хлопчик від 1 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 528 пацієнтів. Одужали минулої доби 845 хворих. Загалом коронавірус подолали 102 789 киян.

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148).

    Нагадаємо, що протягом попередньої доби у столиці було виявлено 349 нових хворих на коронавірус, померло 20 осіб.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер карантин столиця коронавірус
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