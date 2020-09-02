Рівень забруднення повітря в Києві перевищений у рази: де найгірша ситуація



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Погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери

Порівняно з попереднім тижнем, вміст забруднювальних речовин у повітрі міста знизився

З 25 по 31 серпня 2020 року у повітрі в Києві зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень на стаціонарних постах.

Так, зафіксовано перевищення:

завислих речовин (пилу)

у 1,1-1,3 раза на площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській та вулиці Каунаській;

діоксиду сірки

у 1,6-1,9 раза на площах Бессарабській, Перемоги та проспекті Перемоги;

у 1,0-1,5 раза ще на семи постах міста;

оксиду вуглецю

у 1,1 раза на проспекті Перемоги;

діоксиду азоту

у 4,4-5,4 рази на площах Перемоги і Бессарабській, проспекті Перемоги;

у 3,7-3,9 рази – на вулицях Каунаській, Олександра Довженка, Семена Скляренка, Оболонському проспекті, Деміївській площі, бульварі Лесі Українки;

у 1,7-3,5 рази на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду

у 2,0-2,2 рази – на площах Бессарабській, Перемоги, вулиці Довженка;

у 1,2-1,9 раза – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки.

Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії з 25 по 31 серпня було відібрано та проаналізовано 1544 проби атмосферного повітря.

«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, вміст забруднювальних речовин у повітрі міста знизився. Цьому сприяв циклонічний характер погоди з посиленням швидкості вітру, зниженням температури повітря та випадінням опадів», - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Зазначається, що, враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Нагадаємо, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 6 серпня за результатами тендера замовило ТОВ «Енвімонітор» систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн.