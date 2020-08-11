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    Київ замовив у словаків систему моніторингу якості повітря за 40 млн грн

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    Київ замовив у словаків систему моніторингу якості повітря за 40 млн грн

    До кінця року створять два пости моніторингу довкілля

    Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 6 серпня за результатами тендера замовило ТОВ «Енвімонітор» систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

    До кінця 2020 року створять систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля. Це сукупність спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для досліджень з метою оцінки стану навколишнього середовища Києва.

    Пост моніторингу №4 по вул. Декабристів, 1 із послугами коштує 20,58 млн грн, а пост моніторингу №8 по вул. Каунаська, 12 із послугами – 15,67 млн грн.

    Виробниками є ENVItech (Словаччина), Ecotech (Австралія), Horiba (Японія), FAI Instruments (Італія), Gasera (Фінляндія), Chromatotec (Франція) та Vaisala (Фінляндія).

    На мобільний калібрувальний пристрій виробництва Ecotech відведено ще 2,15 млн грн, а на серверну частину HPE із софтом виробництва ENVItech – 1,34 млн грн.

    Строк післяплати становить 200 робочих днів. Гарантійний строк обслуговування, яке будуть здійснювати ТОВ «ЕСМ Україна» і ТОВ «Алт Україна Лтд», складає рік.

    Вартість договору всього на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 40 млн грн.

    Засновниками створеного в 2018 році столичного «Енвімонітору» є директор Вадим Ткач із Києва і дві словацькі компанії: вищезгадана ENVItech і Eko-Term Servis.

    Як повідомлялося, з 4 по 10 серпня 2020 року у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

    Джерело: Наші гроші

    екологія Київ тендер КМДА повітря
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