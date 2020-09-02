Науковці стверджують, що клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм



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Льодові щити в Гренландії й на Антарктиці, танення яких стрімко прискорюється, вже призвели до підняття рівня моря на 1,8 сантиметра з 1990-х років

За останніми даними, глобальний рівень океану піднімається на чотири міліметри щороку

Науковці з Лідського університету й Данського метеорологічного інституту дійшли висновку, що клімат на Землі змінюється за найгіршим сценарієм.

Про це повідомляє EurekAlert!.

Згідно з даними науковців, льодові щити в Гренландії й на Антарктиці, танення яких стрімко прискорюється, вже призвели до підняття рівня моря на 1,8 сантиметра з 1990-х років. Зокрема, танення Антарктичного льодового щита призвело до підняття рівня моря на 7,2 міліметра, а Гренландського - на 10,6 міліметра.

Дослідники переконані, що в разі збереження темпів танення льодових щитів рівень моря підніметься ще на 17 сантиметрів. Це, своєю чергою, може призвести до того, що до кінця сторіччя 16 мільйонів осіб будуть страждати від щорічних паводків.

За останніми даними, глобальний рівень океану піднімається на чотири міліметри щороку.

Раніше вчені заявили, що Крижаний покрив Гренландії, другий за розміром після Антарктиди на планеті, продовжить танути, навіть якщо глобальне зростання температури припиниться.

Раніше повідомлялося, що альпійські льодовики в Італії порожевіли. Науковці намагаються оцінити наслідки цього явища й простежити його зв'язок зі змінами клімату на планеті.