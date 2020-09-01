Спека в Києві: дорожники посилили полив вулиць (фото)



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Завдяки інтенсивному поливу зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту Фото: Київавтодор

Поливомийна техніка працює на столичних дорогах цілодобово

Із настанням спекотних днів підприємства комунального підприємства «Київавтодор» посилили миття і полив вулиць. Наразі спецтехніка працює цілодобово. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Упродовж цієї доби на дорогах працює більше 50 одиниць поливомийних машин.

«Використовуємо і спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями», - зазначили у Київавтодорі.

Як відомо, завдяки інтенсивному поливу зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. Крім того, це запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

За прогнозом синоптиків, в Україні у вівторок, 1 вересня, спекотна погода, температура вдень буде від 22 до 36°, дощі та грози можливі лише на заході. У Києві сьогодні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Уночі температура повітря не опустилася нижче +21,9°С.