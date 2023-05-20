Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)
Рятувальники ліквідовували пожежу на даху дев'ятиповерхового житлового будинку
У ніч на 20 травня Росія здійснила чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Було виявлено пошкодження у чотирьох квартирах.
За іншими адресами пожеж не було.
На місці подій було залучено сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 55 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих внаслідок даних подій немає.
Як повідомлялося, у ніч на 20 травня ворог знову атакував столицю з повітря, попередньо, баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.
Уламки дронів упали в чотирьох районах столиці, спричинивши пошкодження будівель та автомобілів.
За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил.
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