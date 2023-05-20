Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)
Над ліквідацією наслідків атаки працювали сім одиниць спецтехніки
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовували пожежу на даху дев'ятиповерхового житлового будинку

У ніч на 20 травня Росія здійснила чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Було виявлено пошкодження у чотирьох квартирах.

6 фото
На весь екран
фото: ДСНС

За іншими адресами пожеж не було.

На місці подій було залучено сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 55 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих внаслідок даних подій немає.

Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео) фото 1
фото: МВС України
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео) фото 2
фото: МВС України
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео) фото 3
фото: МВС України

Як повідомлялося, у ніч на 20 травня ворог знову атакував столицю з повітря, попередньо, баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.

Уламки дронів упали в чотирьох районах столиці, спричинивши пошкодження будівель та автомобілів.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил.

Теги: пожежа Київ ДСНС війна рятувальники безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог знову атакує столицю дронами
Влада повідомила про падіння уламків дронів ще в кількох районах Києва
Сьогодні, 02:25
Ворог намагається завдати удару по ключових обʼєктах у Києві й одночасно виснажити ресурси нашої ППО
Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила подробиці
Сьогодні, 05:19
ЗСУ знищили всі ворожі дрони
Нічний терор: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Сьогодні, 08:11

Новини

Проспект затягло чорним димом: біля Гідропарку сталась пожежа (фото, відео)
Проспект затягло чорним димом: біля Гідропарку сталась пожежа (фото, відео)
У Києві та області відключення світла: Міненерго назвало причини
У Києві та області відключення світла: Міненерго назвало причини
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)
Нічна атака «Шахедами»: влада Київщини повідомила про наслідки
Нічна атака «Шахедами»: влада Київщини повідомила про наслідки
Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео)
Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео)
Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила подробиці
Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
58K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
45K
Москва, Кремль... маразм міцнішає
35K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
25K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
21K
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту