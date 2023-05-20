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Влада повідомила про падіння уламків дронів ще в кількох районах Києва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада повідомила про падіння уламків дронів ще в кількох районах Києва
Ворог знову атакує столицю дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

У ніч на 20 травня окупанти атакували столицю безпілотниками. Попередньо, зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах Києва. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Влада повідомила про падіння уламків дронів ще в кількох районах Києва фото 1
скриншот: Telegram / КМВА

Зазначимо, що на Київщині триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інормаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що в Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа на даху дев'ятиповерхового будинку. Загоряння локалізовано на площі приблизно 80 кв. м. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 20 травня в Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці, а також навколо повітряного простору Києва.

Теги: тривога Київ безпілотник

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