Влада повідомила про падіння уламків дронів ще в кількох районах Києва
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється
У ніч на 20 травня окупанти атакували столицю безпілотниками. Попередньо, зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах Києва. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Зазначимо, що на Київщині триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інормаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що в Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа на даху дев'ятиповерхового будинку. Загоряння локалізовано на площі приблизно 80 кв. м. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, у ніч проти 20 травня в Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці, а також навколо повітряного простору Києва.
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