Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила подробиці

Столиця пережила одинадцяту повітряну атаку за поточний місяць

У ніч на 20 травня ворог знову атакував столицю з повітря, попередньо, баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, у такий спосіб росіяни прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення, тож практично щодоби атакують Київ із повітря. Зокрема, у травні жителі столиці не чули сирени повітряної тривоги лише чотири дні.

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У результаті падіння уламків:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована, жертв немає;

у Дарницькому районі пошкоджено будівлю СТО та припарковані авто;

у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

у Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття й автотранспорт.

«Інформація щодо потерпілих наразі не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються», – додав Попко.

Він також закликав не знімати і не викладати роботу нашої ППО в мережу.

Нагадаємо, у Києві та області повітряна тривога тривала з 00:41 до 03:01. У цей час у місті пролунала серія вибухів. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці, а також навколо повітряного простору Києва.

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Згодом стало відомо, що в Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа на даху дев'ятиповерхового будинку. Загоряння локалізовано на площі приблизно 80 кв. м. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Крім того зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях у Дарницькому та Солом’янському районах Києва.