Нічний терор: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Окупанти спрямували на Київщину 18 дронів Shahed-136/131
Після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил.
Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування «Схід» знищено два ударних дрони типу Shahed, а на південному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування «Південь» знищено розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».
Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних сил здійснено до 30 літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.
Як повідомлялося, у ніч на 20 травня ворог знову атакував столицю з повітря, попередньо, баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.
Уламки дронів упали в чотирьох районах столиці, спричинивши пошкодження будівель та автомобілів.
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