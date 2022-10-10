Росія вдарила по «мосту Кличка»

Ракетна атака росіян на Київ триває

Сьогодні, 10 жовтня, російська ракета влучила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз, відомому як «міст Кличка. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Як відомо, уранці 10 жовтня вороги масовано обстріляли Україну. Під вогнем опинилася і столиця. Наразі відомо про кілька прильотів у різних районах міста.

Лише в одному місці в Києві більше 20 постраждалих. Загиблих – від п'яти до восьми людей. У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули восьмеро людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.

Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи. Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи. Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи.

На масовану атаку, яку рашисти вчинили на Україну вранці 10 жовтня, відреагував президент України Володимир Зеленський. Також глава держави показав відеокадри сьогоднішніх подій.