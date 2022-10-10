Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по Києву: багато загиблих, шокуючі відеокадри

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Удар по Києву: багато загиблих, шокуючі відеокадри
Рашисти завдали масованого удару по столиці 
фото з відкритих джерел

Уже відомо про десятки постраждалих киян 

Уранці 10 жовтня вороги масовано обстріляли Україну. Під вогнем опинилася і столиця. Наразі відомо про кілька прильотів у різних районах міста.  

Лише в одному місці в Києві більше 20 постраждалих. Загиблих – від п'яти до восьми людей. У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули восьмеро людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. 

Удар по Києву: багато загиблих, шокуючі відеокадри фото 1

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас показав кадри з Києва
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас показав кадри з Києва

Нагадаємо, відбою тривоги наразі не оголошували.

Сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.

Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи. Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи.

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи. 

Теги: Київ обстріл поранення президент радник столиця тривога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
7 жовтня, 21:14
Новий тиждень в Україні почався із ворожих обстрілів
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)
Сьогодні, 08:24
Пропагандисти вже вигадали цинічне виправдання обстрілу Києва
Пропагандисти вже вигадали цинічне виправдання обстрілу Києва
Сьогодні, 09:52

Новини

Київ: рашисти влучили в енергетичні об‘єкти і міст (фото, відео) 
Київ: рашисти влучили в енергетичні об‘єкти і міст (фото, відео) 
Ракетна атака по Києву: зупинено всі лінії метро
Ракетна атака по Києву: зупинено всі лінії метро
Росія вдарила по «мосту Кличка»
Росія вдарила по «мосту Кличка»
Удар по Києву: багато загиблих, шокуючі відеокадри
Удар по Києву: багато загиблих, шокуючі відеокадри
Пропагандисти вже вигадали цинічне виправдання обстрілу Києва
Пропагандисти вже вигадали цинічне виправдання обстрілу Києва
Унаслідок вибуху у центрі Києва є жертви (оновлюється)
Унаслідок вибуху у центрі Києва є жертви (оновлюється)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
36K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
29K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
21K
Шкільні канікули 2022-2023: опубліковано графік
21K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)
20K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту