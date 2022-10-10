Удар по Києву: багато загиблих, шокуючі відеокадри

Уже відомо про десятки постраждалих киян

Уранці 10 жовтня вороги масовано обстріляли Україну. Під вогнем опинилася і столиця. Наразі відомо про кілька прильотів у різних районах міста.

Лише в одному місці в Києві більше 20 постраждалих. Загиблих – від п'яти до восьми людей. У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули восьмеро людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас показав кадри з Києва

Нагадаємо, відбою тривоги наразі не оголошували.

Сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.

Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи. Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи.

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи.