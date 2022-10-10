Удар по Києву: багато загиблих, шокуючі відеокадри
Уже відомо про десятки постраждалих киян
Уранці 10 жовтня вороги масовано обстріляли Україну. Під вогнем опинилася і столиця. Наразі відомо про кілька прильотів у різних районах міста.
Лише в одному місці в Києві більше 20 постраждалих. Загиблих – від п'яти до восьми людей. У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули восьмеро людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.
Нагадаємо, відбою тривоги наразі не оголошували.
Сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.
Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи. Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи.
Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи.
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