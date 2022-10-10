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Масована атака на Україну: реакція президента (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масована атака на Україну: реакція президента (відео) 
Над Києвом піднімається дим
фото з відкритих джерел

На масовану атаку, яку рашисти вчинили на Україну вранці 10 жовтня, відреагував президент України Володимир Зеленський. Також глава держави показав відеокадри сьогоднішніх подій.

«229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.  Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними», – написав він. 

Нагадаємо, в Києві вже відомо про більше 20 постраждалих. Загиблих – від п'яти до восьми людей. У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули восьмеро людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. 

Відбою тривоги наразі не оголошували.

Сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.

Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи. Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи.

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи. 


 

Теги: Київ тривога рашисти президент відео

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