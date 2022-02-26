Російські окупанти пробують висадитися на лівому березі Києва – МВС

Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег

Диверсійно-розвідувальна групи противника постійно працюють та роблять спроби висадки на лівому березі міста Києва. Про це йдеться в повідомленні МВС України.

Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега.

«Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега», – йдеться у повідомленні.

У Києві російські окупанти обстріляли аеропорт «Жуляни», і снаряд влучив у житловий будинок.

Мер Києва Володимир Кличко розповів, що ніч у столиці була складною, але російських військ у місті немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема з боку Гостомеля, Житомира. Він також розповів, що найбезпечніше – залишайтеся в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря.

Зазначимо, зранку 26 лютого ворог наступав до центру проспектом Перемоги. Військові злочинці РФ атакували військову частину біля метро Берестейська.

Другий тяжкий напрямок – південний. Бої тривали у Василькові, передмістя столиці, де розташовані військова частина та аеродром.