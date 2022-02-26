У Василькові вже тихо, армія відбила парашутний російський десант - мер

Протягом вечора і ночі у Василькові висаджувався парашутами ворожий десант

Васильківський міський голова Наталія Баласинович повідомила, що після запеклих нічних боїв з російським окупантом місто Васильків контролюється українською армією. Про це вона сказала у ранішньому коментарі «1+1», повідомляє «Главком».

«Можна сказати, що у Василькові тихо і ця страшна ніч підійшла до кінця. З вечора (25 лютого – «Главком») почався ракетний обстріл наших військових частин та аеродрому. Протягом вечора і ночі у Василькові висаджувався парашутами ворожий десант. Вони сідали на полях і в лісах деяких населених пунктах, що входять до громади. Мешканці одразу сповіщали про цих десантників», – зазначила Баласинович.

За її словами, найважчою була ситуація на центральній вулиці Декабристів у Василькові, де дислокується 40 бригада.

«Вся вулиця палала. Я дякую нашій територіальні обороні за добру підготовку. У місті ми облаштували блок-пости, щоб зупиняти ворога. На підмогу зі столиці прибули Збройні сили, і після тривалих боїв з великою кількістю поранених та загиблих Васильків ніхто нікому не віддав», – заявила мер міста.

Як повідомляв «Главком», авзовець Сергій Коротких повідомив, що у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагалися висадити десант з повітря, триває оборона міста. Російських загарбників заблоковано.

Як повідомлялось раніше, неподалік від Василькова Збройні сили України (ЗСУ) збили російський військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого був десант.

«О пів на першу ночі 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські захисники ефективно протистоять ворогу у Києві. «Ситуація в місті перебуває під контролем».

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.