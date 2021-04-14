Розібрані пістолети поштою: на Київщині викрили канал контрабанди зброї із США

Операція проводилась спільно з правоохоронними органами США і Республіки Польща, а також Національним контактним пунктом Європолу

СБУ заблокувала міжнародний нелегальний канал постачання в Україну вогнепальної зброї у розібраному вигляді. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес кілька мешканців столиці та Київської області. Запчастини передавав спільник із США транзитом через Польщу. Деталі він надсилав сервісами міжнародних поштових експрес-відправлень з приховуванням від митного контролю.

Співробітники СБ України згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одного із організаторів під час отримання відправлення. Операція проводилась в одному з населених пунктів Київщини.

Під час семи обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили: пістолет марки «ТТ» і 4 магазини до нього; пістолет марки «Зауер» і магазин до нього пістолет ТМ «Glock 19» та 2 затворні рами до нього; дві нижні частини пістолета ТМ «Glock 19»; понад 150 набоїв різного калібру; понад 30 тис. доларів; запчастини і аксесуари до короткоствольної вогнепальної зброї; значну кількість платіжних банківських карток.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з правоохоронними органами США і Республіки Польща, а також Національним контактним пунктом Європолу.