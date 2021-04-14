У США подала у відставку офіцер поліції, яка застрелила афроамериканця

У Міннеаполісі знову спалахнули масові протести через вбивство афроамериканця

Офіцер Поттер переплутала тайзер (електрошокер) із пістолетом

У США у штаті Міннесота у відставку подала офіцер поліції Кім Поттер, яка застрелила афроамериканця Даунта Райта, а також начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Геннон. Про це повідомляє CNN.

Листи про відставку вони надіслали після другої ночі протестів проти поліцейського насилля, особливо щодо афроамериканців. Однак мер міста Бруклін-Сентер Майк Елліотт повідомив, що він ще не прийняв відставку Поттер.

Нагадаємо, що 13 квітня поліція Міннесоти показала відео стрілянини у Райта — офіцер Поттер переплутала тайзер (електрошокер) із пістолетом. Перед цим стало відомо, що її на час розслідування відправили в адміністративну відпустку.

Данте Райт загинув 11 квітня у Бруклін-Сентер (передмістя Міннеаполісу). Його зупинили на трасі за порушення правил, і поліцейські зʼясували, що у нього непогашений арешт. При спробі затримання Райт застрибнув в авто, й офіцер поліції вистрілила в нього. Райт проїхав кілька кварталів, після чого зіткнувся з іншим автомобілем і помер.

Смерть Райта спровокувала заворушення і протести проти поліцейського насильства. Люди розбили кілька автомобілів поліції. Правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями та застосували сльозогінний газ. У Міннеаполіс ввели Національну гвардію. Усе це відбулося на тлі суду над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда.

Нагадаємо: 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

Як повідомлялось, минулого місяця міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста