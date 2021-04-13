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    Правоохоронці прийшли із обшуками до директора ВДНГ

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    Слідчі підозрюють керівництво ВДНГ у зловживанні службовим становищем - Правоохоронці прийшли із обшуками до директора ВДНГ
    Слідчі підозрюють керівництво ВДНГ у зловживанні службовим становищем
    Фото: СБУ

    У СБУ та поліції поки що не назвали причину обшуків

    В офісі та павільйонах Експоцентру у Києві, а також удома в його керівництва у сьогодні відбуваються обшуки. Про це повідомляє пресслужба ВДНГ та його директор Євген Мушкін.

    «Слідчі підозрюють керівництво ВДНГ в особі генерального директора Євгенія Мушкіна в нібито зловживанні власним службовим становищем і отриманням неправомірної вигоди за передання в оренду державного майна», – йдеться в повідомленні пресслужби.

    Зазначається, що обшуки проводять Національна поліція України та Служба безпеки України. Колектив експоцентру вважає ці дії такими, які шкодять роботі.

    «У мене в квартирі обшук... Офіс ВДНГ і павільйони обшукують поліція і СБУ. Телефоном користуватися мені заборонили», – написав Мушкін.

    Керівник експоцентру заявив, що не очікував, що силовики будуть діяти в такій агресивній формі. Мушкін каже, що наразі вони вилучають документи та техніку.

    За його словами, він завжди відкритий для будь-яких перевірок, а вся звітність ВДНГ є на сайті комплексу.

    Мушкін вважає, що «багатьом буде легше, якщо доведеться його усунути, а на парковці експоцентру побудувати ТРЦ або захопити сквери всередині комплексу».

    В СБУ та поліції поки що не назвали причину обшуків.

    Теги: Національна поліція України обшук СБУ Київ документи виставка поліція
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