Правоохоронці прийшли із обшуками до директора ВДНГ

У СБУ та поліції поки що не назвали причину обшуків

В офісі та павільйонах Експоцентру у Києві, а також удома в його керівництва у сьогодні відбуваються обшуки. Про це повідомляє пресслужба ВДНГ та його директор Євген Мушкін.

«Слідчі підозрюють керівництво ВДНГ в особі генерального директора Євгенія Мушкіна в нібито зловживанні власним службовим становищем і отриманням неправомірної вигоди за передання в оренду державного майна», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що обшуки проводять Національна поліція України та Служба безпеки України. Колектив експоцентру вважає ці дії такими, які шкодять роботі.

«У мене в квартирі обшук... Офіс ВДНГ і павільйони обшукують поліція і СБУ. Телефоном користуватися мені заборонили», – написав Мушкін.

Керівник експоцентру заявив, що не очікував, що силовики будуть діяти в такій агресивній формі. Мушкін каже, що наразі вони вилучають документи та техніку.

За його словами, він завжди відкритий для будь-яких перевірок, а вся звітність ВДНГ є на сайті комплексу.

Мушкін вважає, що «багатьом буде легше, якщо доведеться його усунути, а на парковці експоцентру побудувати ТРЦ або захопити сквери всередині комплексу».

В СБУ та поліції поки що не назвали причину обшуків.