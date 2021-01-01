В Україні підвищили податки на квартири: названо нову суму

У 2021 році потрібно буде заплатити за 2020

Зайвою вважається площа будинку від 120 і квартири – від 60 квадратних метрів

В Україні з 1 січня 2021 року зріс максимальний податок за кожен «зайвий» квадрат нерухомості з 62,5 до 70,8 грн. Про це йдеться в матеріалі Obozrevatel.

Зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік.

Так, в 2021 році потрібно буде заплатити за 2020. Кожному власнику «зайвої» нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його розмір залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020 році – це 62,5 грн, а в 2021 – 70,8 грн.

Також місцева влада може збільшити «норму». Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів. Припустимо, що місцева влада встановила максимальну ставку і мінімальну норму по площі.

У 2020 році за квартиру 80 квадратів («зайвих» 20 м2) потрібно було заплатити 1250 грн, а в 2021 році за цю ж квартиру доведеться віддати вже 1416 грн.

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