Тарифи, пенсії, зарплати: як зміниться життя українців з 1 січня

У перший день нового року стартують всілякі законодавчі ініціативи, набирають чинності закони та укази, починають діяти нові тарифи, правила та соціальні норм

З 1 січня 2021 в Україні зросте прожитковий мінімум, можна буде змінити ім'я по батькові, а також набувають чинності нові правила для мікрокредитів.

Окрім того запрацює новий ринок газу, а також набудуть чинності новий бюджет та низка законів.

Зросте прожитковий мінімум

З 1 січня набуває чинності державний бюджет на 2021 рік. Так, з початку року розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 189 гривень. Заплановане і зростання мінімуму для дітей віком до шести років – 1 921 гривня, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 395 гривень, для працездатних осіб – 2 270 гривень.

Вищою стане і мінімальна зарплата – на 20% (6 000 гривень).

Зі зростанням мінімалки вищими стануть і податки для ФОПів – ЄСВ з початку нового року зросте із 1 100 грн до 1 320 гривень на місяць. Варто зазначити, що для ФОПів першої категорії передбачені «податкові канікули« з грудня 2020 року до травня 2021-го – для підтримки бізнесу під час локдауну.

Підприємців також чекають нові ліміти щодо обсягу доходів: для першої групи – 167 розмірів мінімальної зарплати (1,002 млн гривень), другої – 834 розміри мінімальної зарплати (5,004 млн гривень), третьої – 1 167 розмірів мінімальної зарплати (7,002 млн гривень).

Тарифи на комунальні послуги

У січні українці отримають нові платіжки за комунальні послуги та цифри там будуть відрізнятися. По-перше, у багатьох містах України подорожчало тепло, в середньому на чверть. У деяких містах рішення про підвищення тарифів прийняли з грудня, в деяких – з січня. Також зростуть тарифи на гарячу воду.

По-друге, українських користувачів очікує й інший неприємний сюрприз – подорожчання доставляння газу. В середньому від 0,15 копійки за один кубометр до 1,5 гривні.

В-третіх, очікується подорожчання холодної води, в середньому на 10-15%. Проєкт тарифів на водопостачання та водовідведення НКРЕКП оприлюднила ще 20 листопада, а остаточні ціни можна буде побачити в січневих платіжках.

У Кабміні анонсували підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 січня. Підіймати тарифи будуть поетапно і з січня доведеться заплатити в середньому на 30% більше.

Пенсії у 2021 році

У Міністерстві соціальної політики підготували план підвищення пенсій у 2021 році для різних категорій пенсіонерів. Очікується, що перегляд пенсій будуть проводити в січні, березні, квітні, липні та грудні.

У січні заплановано підвищення мінімальної заробітної плати й відповідно піднімуться всі виплати, які до неї прив’язані. Перерахунок пенсій торкнеться всіх українців, які досягли 65 років і мають необхідний стаж до 30 і 35 років.

У червні пройде індексація пенсій для всіх, хто вийшов на пенсію за віком і має необхідний стаж. За попередніми прогнозами, пенсії піднімуться в середньому на 7%.

У квітні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів – виплати збільшаться на суму від 100 до 300 гривень.

У липні очікується ще один етап підвищення мінімальних заробітних плат, а це потягне за собою і підвищення пенсій для тих, хто пішов на відпочинок за віком – у середньому на 200 гривень. Також будуть переглянуті мінімальні пенсії та різні доплати, в тому числі й пенсіонерам старше 80 років.

У грудні пенсіонери з необхідним стажем і які вийшли на відпочинок за віком отримають доплати. Також очікується проведення другого етапу підвищення мінімальних пенсій.

Нові правила в школах з 1 січня

З січня в Україні вступить в дію новий санітарний регламент для закладів середньої освіти. Зміняться багато правил, які не переглядали з 2001 року. Школярів почнуть забезпечувати транспортом підвозу до школи, працівники шкіл повинні будуть проходити профілактичні огляди, а туалети для дітей заборонять встановлювати на вулиці.

Крім того, буде заборонена оренда шкільних приміщень для послуг, які не належать до освітніх. І з’являться абсолютно нові правила для встановлення комп’ютерів та проведення інтернету.

Мобільний зв’язок подорожчає майже вдвічі

З січня майже всі мобільні оператори змінять свої тарифи й в деяких пакетах ціни піднімуться в півтора-два рази.

Так, «Київстар» скасує деякі давні контрактні тарифи, якими користується близько 1,5% абонентів. Їм пропонують перейти на інші – дорожчі. Vodafone підвищить ціни на зв'язок для абонентів, які використовують нішеві архівні тарифні плани – вони вже недоступні для підключення. lifecell підвищує тарифи для семи застарілих тарифних планів, частина з яких – акції, де оператор гарантував вартість тільки до кінця грудня 2020 року.

У компаніях це пояснили впливом інфляції, зростанням курсу валют і необхідністю розвитку та розширення мережі, що потребує більше інвестицій. Усі користувачі послуг, яких торкнулися зміни, отримали СМС-повідомлення зі згаданою інформацією.

Можна змінювати по батькові

З 1 січня 2021 року українці матимуть можливість змінити своє ім'я по батькові. Відповідний закон набуває чинності та дозволяє робити це з 16 років – як і ім'я та прізвище. З 14 років змінити по батькові можна лише за згодою батьків чи піклувальників.

Дозвіл може підписати лише один із батьків у випадку, якщо другий помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти чи визнаний недієздатним. Якщо ж другий з батьків не підпадає під згадані вище винятки і проти змін, то остаточне рішення прийматиме суд або органи опіки.

Відсутність такої можливості називали порушенням конституційних прав українців. До того ж, це створювало чимало складнощів, наприклад, під час оформлення спадку.

Подорожчання проїзду у транспорті

Тарифи на перевезення планують підняти найближчим часом і це пов’язано не тільки з загальними підвищеннями цін, але і з карантином. За останній рік перевізники втратили майже половину свого прибутку і навіть в години пік вони змушені обмежувати кількість пасажирів. Крім того, багато українців перейшли на віддалену роботу і перестали щодня їздити в офіси. Компенсувати такі збитки можливо тільки коштом підвищення проїзду.

У Києві вже деякі маршрути подорожчали до 6 гривень, деякі до 8 гривень за одну поїздку. Після січневого локдауна варто очікувати підвищення проїзду до 10-12 гривень. Тарифи на перевезення, за словами експертів, у лютому-березні, можуть піднятися також і на метро, тролейбуси та трамваї.

Підвищення проїзду планується не тільки в столиці, але і в інших містах України – в середньому на 2-3 гривні.

Сигарети

З нового року сильно подорожчають стіки для електронних сигарет. За попередніми прогнозами – в три рази. Також заплановано зростання акцизів та орієнтовне зростання цін на сигарети в найближчий рік складе від 8 до 12 гривень. У січні очікується подорожчання в середньому на 1-2 гривні.