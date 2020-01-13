«Розумне» місто: у Кличка похвалилися досягненнями у розвитку smart city технологій



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Усього в Києві налічується більше 40 smart city-проєктів

Місце у сотні найбільш технологічних міст світу Київ посів менше ніж за п’ять років, відколи українська столиця почала розвивати smart city технології. Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, коментуючи входження Києва у ТОП-100 «розумних» міст світу.

«За чотири роки Київ з нуля створив необхідну ІТ-інфраструктуру та першим в Україні запустив низку електронних сервісів для містян. Ми проклали більше 1200 кілометрів оптоволоконної мережі, комп’ютеризували соціальні об’єкти та встановили більше 7000 камер відеоспостереження. За допомогою сучасних технологій ми вдосконалюємо безпеку, транспорт та послуги в місті. Інновації допомагають робити діяльність влади більш ефективною та прозорою і дають інструмент впливу жителів Києва на його розвиток», – сказав Назаров, якого цитує пресслужба КМДА.

Усього в Києві налічується більше 40 smart city-проєктів у напрямках прозорості діяльності влади, електронної демократії, безпеки, ЖКГ та транспорту. Уперше в Україні у 2019 році саме столиця запустила додаток Kyiv Smart City – втілення концепції «місто у смартфоні». Мобільний застосунок розробили ІТ-спеціалісти Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій з метою об’єднати усі міські послуги на одній платформі та зробити їх використання доступним з допомогою смартфону.

У діяльності влади було введено електронний документообіг, який забезпечив швидку взаємодію між підрозділами та підприємствами КМДА та зекономив тони паперу для друку документів. У сфері е-демократії Київ першим в Україні започаткував Громадський бюджет, де перемогло більше 1300 проєктів розвитку міста.

Завдяки інноваційним технологіям у напрямку безпеки Київ увійшов до 50 міст, найбільш покритими камерами відеоспостереження. Відеонагляд допоміг правоохоронцям знизити рівень злочинів у місцях, де встановлені камери. Якщо у 2016 році скоювалося в середньому 17 грабежів на добу, то у 2019 – вже 5.

Житлово-комунальне господарство міста теж використовує smart city-інструменти: кияни сплачують за комунальні послуги онлайн та можуть слідкувати за роботою комунальної техніки в режимі реального часу. Найбільший вплив е-технологій відчуває система громадського транспорту. Більше 1300 автобусів, тролейбусів та трамваїв оснащено GPS-трекерами для моніторингу їх руху. Щодня кияни більше 300 тисяч разів користуються е-квитком, щоб без черг та готівки користуватися будь-яким видом громадського транспорту.

«У 2020 році столиця продовжить розвивати напрямок smart city. Київ використовує можливості Big data, штучного інтелекту і Blockhain технології для створення комфортного міського середовища. Також серед наших пріоритетів вдосконалення міста у смартфоні. Додаток Kyiv Smart City поповниться новими розділами та сервісами: е-демократія, медицина, 1551, дитячий садочок, домашні улюбленці та інші», – розповів Назаров.

Нагадаємо, названі найбільш технологічні міста світу. Про це йдеться у спільному дослідженні Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну. Київ опинився в цьому рейтингу на 92 місці.