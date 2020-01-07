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    У світі

    Глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році

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    <p>Бриджтаун, Барбадос</p> - Глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році

    Бриджтаун, Барбадос

    Фото: Big 7 Travel

    Українська столиця посіла друге місце

    Туристичний сайт Big 7 Travel оприлюднив офіційний список 50 кращих місць для відвідування цього десятиліття.

    «Виходячи з вибірки результатів обстеження нашої, майже мільйонної соціальної аудиторії і роботі колективу компанії, ми визначили місця в світі, які мандрівники повинні відвідати у 2020 році», – повідомили в компанії.

    Перша десятка виглядає так:

    1. Гваделупа, Кариби;
    2. Київ, Україна;
    3. Бостон, Массачусетс, США;
    4. Сан – Хосе, Коста-Ріка;
    5. Новий Орлеан, штат Луїзіана, США;
    6. Мельбурн, Австралія;
    7. Белфаст, Північна Ірландія;
    8. Салар де Уюні, Болівія;
    9. Острів Kaпітi, Нова Зеландія;
    10. Сінгапур.

    Інформація на сайті проілюстрована зимовим пейзажом української столиці

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    «Ця дивовижно різноманітна, культурно багата і захоплююча країна – це набагато більше, ніж ви коли-небудь очікували. Простір кави та барів у Києві лише починає свій розвиток, тому очікуйте сплеску в 2020-х. У місті також є історичні собори та пам’ятники, які віддають шану минулому нації.

    Огляньте захоплюючу зону катастрофи в місті Чорнобиль, щоб дізнатися про ядерний інцидент, руйнівні наслідки якого відчуваються досі на суспільстві», - йдеться в описі на сайті.

    Київ рейтинг туризм Україна
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