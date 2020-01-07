Глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році
Бриджтаун, Барбадос
Українська столиця посіла друге місце
Туристичний сайт Big 7 Travel оприлюднив офіційний список 50 кращих місць для відвідування цього десятиліття.
«Виходячи з вибірки результатів обстеження нашої, майже мільйонної соціальної аудиторії і роботі колективу компанії, ми визначили місця в світі, які мандрівники повинні відвідати у 2020 році», – повідомили в компанії.
Перша десятка виглядає так:
- Гваделупа, Кариби;
- Київ, Україна;
- Бостон, Массачусетс, США;
- Сан – Хосе, Коста-Ріка;
- Новий Орлеан, штат Луїзіана, США;
- Мельбурн, Австралія;
- Белфаст, Північна Ірландія;
- Салар де Уюні, Болівія;
- Острів Kaпітi, Нова Зеландія;
- Сінгапур.
Інформація на сайті проілюстрована зимовим пейзажом української столиці
«Ця дивовижно різноманітна, культурно багата і захоплююча країна – це набагато більше, ніж ви коли-небудь очікували. Простір кави та барів у Києві лише починає свій розвиток, тому очікуйте сплеску в 2020-х. У місті також є історичні собори та пам’ятники, які віддають шану минулому нації.
Огляньте захоплюючу зону катастрофи в місті Чорнобиль, щоб дізнатися про ядерний інцидент, руйнівні наслідки якого відчуваються досі на суспільстві», - йдеться в описі на сайті.