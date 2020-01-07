Глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році



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Бриджтаун, Барбадос Фото: Big 7 Travel

Українська столиця посіла друге місце

Туристичний сайт Big 7 Travel оприлюднив офіційний список 50 кращих місць для відвідування цього десятиліття.

«Виходячи з вибірки результатів обстеження нашої, майже мільйонної соціальної аудиторії і роботі колективу компанії, ми визначили місця в світі, які мандрівники повинні відвідати у 2020 році», – повідомили в компанії.

Перша десятка виглядає так:

Гваделупа, Кариби; Київ, Україна; Бостон, Массачусетс, США; Сан – Хосе, Коста-Ріка; Новий Орлеан, штат Луїзіана, США; Мельбурн, Австралія; Белфаст, Північна Ірландія; Салар де Уюні, Болівія; Острів Kaпітi, Нова Зеландія; Сінгапур.

Інформація на сайті проілюстрована зимовим пейзажом української столиці

«Ця дивовижно різноманітна, культурно багата і захоплююча країна – це набагато більше, ніж ви коли-небудь очікували. Простір кави та барів у Києві лише починає свій розвиток, тому очікуйте сплеску в 2020-х. У місті також є історичні собори та пам’ятники, які віддають шану минулому нації.

Огляньте захоплюючу зону катастрофи в місті Чорнобиль, щоб дізнатися про ядерний інцидент, руйнівні наслідки якого відчуваються досі на суспільстві», - йдеться в описі на сайті.