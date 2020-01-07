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    Суспільство

    Україна опустилася у рейтингу паспортів

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    Україна опустилася у рейтингу паспортів

    За рік Україна отримала безвіз із Бахрейном і Саудівською Аравією

    За підсумками 2019 року Україна розмістилася на 43-му місці серед 200 країн у рейтингу паспортів світу. Рік тому вона зайняла 41-сходинку у рейтингу.

    Про це йдеться в оновленому Індексі паспортів, який опублікувала компанія Henley & Partners.

    Зазначається, що за рік Україна отримала безвіз із Бахрейном і Саудівською Аравією, але одночасно втратила з Беніном і Джібуті. Загальна кількість країн, які безвізово (або з візою по прибуттю) можуть відвідувати громадяни України, залишилася 128.

    Перше місце у рейтингу незмінно займає Японія – її громадяни можуть відвідувати без віз 191 країну. До топ-3 також потрапили Сінгапур та Південна Корея, яка розділила з Німеччиною місце у рейтингу.

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    паспорт рейтинг Україна
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