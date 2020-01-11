Київ увійшов до ТОП-100 найбільш «розумних» міст світу



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Враховувалися рівень охорони здоров’я і безпеки, мобільність, громадська активність

Названі найбільш технологічні міста світу. Про це йдеться у спільному дослідженні Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну.

Як повідомляється, на першому місці виявився Сінгапур, за ним слідує Цюріх, Осло, Женева. П’ятірку лідерів замикає Копенгаген. На шостій сходинці рейтингу опинився Окленд, далі Тайбей, Гельсінкі, Більбао і Дюссельдорф.

Зазначимо, що Київ також опинився в цьому рейтингу, зайнявши всього лише 92 місце.

При підрахунках враховувалися рівень охорони здоров’я і безпеки, мобільність, громадська активність, тощо.

Нагадаємо, столична новорічна ялинка потрапила в один з рейтингів найкращих у Європі.