За дев’ять місяців «розумне» освітлення зекономило Києву 12 млн грн



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На вулицях Києва встановлять ще 33 тис. LED-світильників

У столиці оновлять четверть зовнішнього освітлення

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» обіцяє оновити на 25% зовнішнє освітлення столиці. Загалом це понад 33 тисячі світильників зі 135 тис., які є на балансі підприємства.

Про це повідомив директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко під час престуру для журналістів.

«Строк служби нових LED-світильників - 100 тисяч годин, гарантійний термін, відповідно до договору, - 10 років. Для порівняння, гарантія на старі світильники була 3 роки. За рік світильники висвічують близько 4 тисяч годин. Нескладно порахувати, що ці світильники мають пропрацювати 25 років», - сказав Круценко.

Крім того, представникам ЗМІ продемонстрували роботу нової системи смарт-освітлення, яка повністю автоматизує діагностику нового освітлення й оперативно виявляє проблемні місця в мережі.

«Все це можливо завдяки керуванню через систему, яку спільно з нами встановлює на лініях освітлення комунальне підприємство «Інформатика». Ця система дозволяє економити. До прикладу, о 23-й годині, коли інтенсивність руху в місті Київ зменшується, ми зменшуємо навантаження на лінію на 30%, а після першої ночі і до 50%. Так ми за 9 місяців 2019 року вже зекономили 12 млн грн.», - наголосив Круценко.

Водночас директор підприємства поскаржився на несанкціоновану рекламу на опорах освітлення, на видалення якої підприємство витрачає багато ресурсів, та на хуліганів, котрі псують майно міста.

«Ось, наприклад, на Оболонській набережній світильники постійно прострілюють. Тричі на рік ми замінюємо кульові світильники на набережній. Їх там стоїть майже 200 штук. Одна така заміна з лампою і ресурсом на заміну коштує близько 1000 грн. Можете самі порахувати, скільки це коштує», - пояснив Круценко.

Під час престуру журналісти відвідали майданчик встановлення нового освітлення на проспекті Перемоги.

КП «Київміськсвітло» обслуговує зовнішнє освітлення столиці. На підприємстві працює понад 400 людей. У віданні підприємства перебуває понад 4200 кілометрів мереж зовнішнього освітлення Києва, 135 940 одиниць світильників, 73 679 одиниць опор різного типу, 1 506 пунктів живлення та чотири автоматизовані системи дистанційного управління.

Джерело: Укрінформ