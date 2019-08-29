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    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)

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    Так виглядає старе освітлення в центральному парку столиці - У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    Так виглядає старе освітлення в центральному парку столиці
    Фото: Інформатор

    Тендер на виконавця робіт відбудеться на початку вересня

    У Маріїнському парку в Києві буде проведено заміну освітлення. На це виділено 18,74 млн грн.

    Виконавець робіт буде визначений на тендері 3 вересня. 

    Заміна світильників повинна пройти максимум до 20 грудня цього року. Причому за цей час 291 ртутну і натрієву лампу повинні будуть замінити на 279 нових люмінесцентних світильників.

    Інформатор показав, як виглядає поки що старе освітлення в центральному парку столиці.

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    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, на 2019 рік в бюджеті столиці передбачено понад 700 млн грн на роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення.

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