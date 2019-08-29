У Маріїнському парку за 18 млн грн поміняють освітлення (фото)



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Так виглядає старе освітлення в центральному парку столиці Фото: Інформатор

Тендер на виконавця робіт відбудеться на початку вересня

У Маріїнському парку в Києві буде проведено заміну освітлення. На це виділено 18,74 млн грн.

Виконавець робіт буде визначений на тендері 3 вересня.

Заміна світильників повинна пройти максимум до 20 грудня цього року. Причому за цей час 291 ртутну і натрієву лампу повинні будуть замінити на 279 нових люмінесцентних світильників.

Інформатор показав, як виглядає поки що старе освітлення в центральному парку столиці.

Як повідомлялося, на 2019 рік в бюджеті столиці передбачено понад 700 млн грн на роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення.