Стане світліше і безпечніше: Кличко показав, як міняють освітлення вулиць (відео)



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Цього року на столичних вулицях встановлять 15 тисяч нових, економічних LED-світильників

Цього року ще на 120-ти столичних вулицях замінять старе вуличне освітлення на сучасне. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Київ стає світлішим і безпечнішим! Ще на 120-ти столичних вулицях цього року замінимо старе вуличне освітлення на сучасне і яскраве. Співробітники КП «Київміськсвітло» встановлять 15 тисяч нових, економічних LED-світильників. Сьогодні роботи тривають у різних районах столиці. Наприклад, найближчим часом «засвітяться» вулиці Бориспільська та Ломоносова. Світліше стане і на Трухановому острові. Працюють фахівці на Столичному шосе, де встановлять 569 нових опор для сучасного освітлення», - написав Кличко.

Він зазначив, що модернізацію зовнішнього освітлення здійснюють не тільки на великих вулицях і проспектах. Мер показав відео, як триває заміна старих опор та світильників на вулиці Маричанській у Голосіївському районі.

«Нові яскраві LED-світильники роблять рух на вулицях більш комфортним та безпечним. І для водіїв, і для пішоходів. До того ж, використання сучасних світлодіодних ламп дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, минулого року, завдяки модернізованому освітленню, столиця заощадила 11 мільйонів гривень», - підкреслив Кличко.

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