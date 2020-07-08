Рух мостом Метро розблоковано: поліція відтіснила протестувальників (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція стримує мітингувальників на тротуарі Фото: Київ оперативний

На місце події поліція підігнала автобус правоохоронців

На місце перекриття мосту Метро через Русанівську протоку прибув автобус з правоохоронцями.

Поліцейські розігнали мітингувальників, які блокували рух транспорту Броварським проспектом.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Наразі рух мостом Метро відновлено. Поліція стримує мітингувальників на тротуарі.

За даними ЗМІ, міст перекрили люди, які протестують через недобудову біля станції м. «Деміївська». Вони ходять по нерегульованому пішохідному переходу. Наразі протестувальників близько 70 осіб. Вони вимагають від влади вирішити проблему незавершеного будівництва. ЖК

«Деміївській квартал» є однією із забудов сумнозвісно відомого забудовника Анатолія Войцеховського, який організував будівельну піраміду «Укогруп» і «Сіті груп». Деякі з будинків роками не можуть добудувати, до деяких не підключені комунікації.

Нагадаємо, сьогодні вранці протестувальники перекрили міст Метро через Русанівську протоку.

Люди весь час ходили по пішохідному переходу для ремонтників перед мостом, заблокувавши рух транспорту. Через це утворився затор від шляхопроводу на Броварському проспекті біля станції метро «Чернігівська».