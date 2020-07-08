Протестувальники заблокували рух через міст Метро в Києві (відео)



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Протестувальники заблокували рух транспорту в обидва боки Фото: скріншот відео

Утворився величезний затор до станції метро «Чернігівська»

Сьогодні, 8 липня, у Києві протестувальники перекрили міст Метро через Русанівську протоку.

Люди весь час ходять по пішохідному переходу для ремонтників перед мостом, заблокувавши рух транспорту. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Наразі утворився затор від шляхопроводу на Броварському проспекті біля станції метро «Чернігівська».

Як інформує «Київ оперативний», учасники акції протесту вимагають добудувати їхнє житло.

Поки що поліції на місці події немає.