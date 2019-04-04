Рух по мосту Патона буде частково перекрито на чотири дні



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Водіям радять обирати інші маршрути руху

У Києві з 5 по 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту на посту ім. Є. Патона. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На мосту проводитиметься ремонт дорожнього покриття.

«З 12.00 год. 05.04.2019 до 22.00 год. 08.04.2019 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту покриття на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульв. Дружби Народів», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, також у Києві тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів на трьох штучних спорудах.

З 1 квітня до 28 квітня частково обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.