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    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)

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    На шляхопроводах тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів - Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    На шляхопроводах тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів
    Фото: Київавтодор

    Ремонт триває на шляхопроводах на вул. Теодора Драйзера та на вул. Михайла Бойчука

    У Києві тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів на трьох штучних спорудах. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Як зазначили у корпорації, деформаційні шви на мостах та шляхопроводах – важливі конструктивні елементи мостового полотна, що забезпечують вільне переміщення кінців прогонових будов.

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    Роботи з капітального ремонту деформаційних швів, зокрема, тривають на шляхопроводах на вул. Теодора Драйзера та на вул. Михайла Бойчука. Важливо, що роботи проводяться як у денний, так і у нічний час доби.

    Окрім того, дорожники проводять роботи з поточного ремонту дорожнього покриття в усіх районах Києва.

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    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)
    Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)

    Як повідомлялося, з 30 березня до 3 квітня буде обмежено рух транспорту на шляхопроводі по вул. Михайла Бойчука.

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