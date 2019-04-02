Дорожники латають три шляхопроводи у Києві (фото)



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На шляхопроводах тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів Фото: Київавтодор

Ремонт триває на шляхопроводах на вул. Теодора Драйзера та на вул. Михайла Бойчука

У Києві тривають роботи з капітального ремонту деформаційних швів на трьох штучних спорудах. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Як зазначили у корпорації, деформаційні шви на мостах та шляхопроводах – важливі конструктивні елементи мостового полотна, що забезпечують вільне переміщення кінців прогонових будов.

Роботи з капітального ремонту деформаційних швів, зокрема, тривають на шляхопроводах на вул. Теодора Драйзера та на вул. Михайла Бойчука. Важливо, що роботи проводяться як у денний, так і у нічний час доби.

Окрім того, дорожники проводять роботи з поточного ремонту дорожнього покриття в усіх районах Києва.

Як повідомлялося, з 30 березня до 3 квітня буде обмежено рух транспорту на шляхопроводі по вул. Михайла Бойчука.