Рух Південним мостом буде обмежено майже на місяць



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«Київавтодор» проводить ремонтні роботи на мосту

З 1 квітня до 28 квітня буде частково обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть капітальний ремонт деформаційного шва на мосту.

«З 11:00 год. 01.04.2019 до 23:00 год. 28.04.2019 у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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