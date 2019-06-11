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    Новини

    Рух вантажівок у Києві обмежено через сильну спеку

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    Рух вантажівок у Києві обмежено через сильну спеку

    Введено тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 12:00 до 18:00

    У зв’язку з підвищенням температури повітря у Києві обмежений рух великовагового транспорту. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «Значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій», - зазначили правоохоронці.

    Повідомляється, що з метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць столиці у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 12:00 до 18:00.

    Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму.

    Раніше повідомлялося, що з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. 

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