Вантажівкам заборонили в’їзд у Київ удень



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Обмеження вводяться у період, коли температура повітря сягає більше ніж +28 ºС

З 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Відповідно до розпорядження Київської міської держадміністрації від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря» такі обмеження вводяться у період, коли температура повітря сягає більше ніж +28 ºС .

Управління патрульної поліції у Києві оперативно контролює дотримання водіями великовагових транспортних засобів зазначеного обмеження руху.

«Київавтодор» просить усіх перевізників враховувати зазначену інформацію.

Нагадаємо, з 1 червня на дорогах України вводяться сезонні обмеження руху вантажного транспорту.

На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.



