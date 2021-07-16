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    В Одесі палаючий електросамокат гасили пожежники (фото)

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    Самокат спалахував кілька разів - В Одесі палаючий електросамокат гасили пожежники (фото)
    Самокат спалахував кілька разів
    Фото: informator.ua

    Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи електросамоката

    В Одесі на вулиці Каманіна спалахнув електросамокат. Наразі розшукують власника транспортного засобу. Про це розповіла речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко в коментарі «Суспільному».

    За її словами, повідомлення про займання електросамокату рятувальники отримали о 05:28 16 липня.

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    В Одесі палаючий електросамокат гасили пожежники (фото)
    В Одесі палаючий електросамокат гасили пожежники (фото)

    О 05:42 пожежу вдалося загасити, однак о 05:44 сталося повторне загоряння електросамоката. Після чого надзвичайники розібрали корпус та провели проливку транспорту. За версією рятувальників, ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи електросамоката.

    Нагадаємо, в одній з київських квартир спалахнув електросамокат, який стояв на підзарядці. Вогонь поширився на другий електросамокат, який стояв поручю

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    Теги: пожежа ДСНС Одеса рятувальники
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    В Одесі палаючий електросамокат гасили пожежники (фото)