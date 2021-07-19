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    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)

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    Під час пожежі обрушились&nbsp;конструкції стін і даху - Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)
    Під час пожежі обрушились конструкції стін і даху
    Фото: ДСНС

    На місці пожежі працюють 45 вогнеборців

    У понеділок, 19 липня, о 07:38 виникла пожежа у складській будівлі на Пирогівському шляху, 154 в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, горить одноповерхова складська будівля з продуктами на площі 1200 кв. м із частковим руйнуванням будівельних конструкцій стін і даху.

    О 08:44 пожежу було локалізовано, наразі триває ліквідація пожежі.

    Через загрозу обвалення конструкцій підрозділи проводять гасіння пожежі з зовнішньої сторони будівлі.

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    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)
    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)
    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)
    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)
    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)
    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)
    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)

    На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Велика пожежа в Києві: палають продуктові склади (фото)