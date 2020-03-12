Рятувальники розповіли про пожежу, що знищила авто голови Держекоінспекції
Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон
Займання сталося близько першої години ночі
У ніч на четвер, 12 березня, сталася пожежа на вул. Краківській, 15/17 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання автомобіля надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 1:04.
Йдеться про автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.
На місце події прибули вогнеборці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що у дворі 17-поверхового житлового будинку зайнявся моторний відсік в припаркованому автомобілі Kia Cerato.
О 1:29 бійці ліквідували загоряння, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон.
На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, Фірсов повідомив про підпал його автомобіля.