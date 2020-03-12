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    Рятувальники розповіли про пожежу, що знищила авто голови Держекоінспекції

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    <p>Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон</p> - Рятувальники розповіли про пожежу, що знищила авто голови Держекоінспекції

    Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон

    Фото: ДСНС

    Займання сталося близько першої години ночі

    У ніч на четвер, 12 березня, сталася пожежа на вул. Краківській, 15/17 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про займання автомобіля надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 1:04.

    Йдеться про автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.

    На місце події прибули вогнеборці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що у дворі 17-поверхового житлового будинку зайнявся моторний відсік в припаркованому автомобілі Kia Cerato.

    О 1:29 бійці ліквідували загоряння, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    Внаслідок пожежі пошкоджено двигун автомобіля та знищено салон.

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

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    Рятувальники розповіли про пожежу, що знищила авто голови Держекоінспекції
    Рятувальники розповіли про пожежу, що знищила авто голови Держекоінспекції
    Рятувальники розповіли про пожежу, що знищила авто голови Держекоінспекції
    Рятувальники розповіли про пожежу, що знищила авто голови Держекоінспекції

    Нагадаємо, Фірсов повідомив про підпал його автомобіля.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники Єгор Фірсов
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